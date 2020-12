La pioggia non abbandona la Sardegna, per tutta la settimana sono previsti rovesci e per tutta la giornata di lunedì 7 è stato diramato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico che riguarda mezza Sardegna. La Portezione civile regionale segnala un codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nei bacini dell’Iglesiente e del Campidano e per rischio idrogeologico e idraulico nelle aree Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. La violenta ondata di maltempo che si è abbattuto l’Isola sabato 28 novembre ha colpito la zona orientale (dove era stato segnalato il codice rosso) mentre stavolta le piogge (più contenute) riguarderanno la parte sinistra della Sardegna: in entrambi i casi sono coinvolti anche il Cagliaritano e il Golfo degli Angeli.