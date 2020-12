Non si ferma la pioggia che in questi giorni sta riguardando diversi territori della Sardegna. La Protezione civile oggi ha emesso un ulteriore bollettino che prolunga l’allerta gialla sino alle diciotto di lunedì. Si tratta di un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle zone Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Come sempre il bollettino contiene anche le avvertenze per la popolazione alla quale si raccomanda che in caso di temporali è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Inoltre, è necessario evitare di sostare in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione del maltempo.