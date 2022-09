Allarme Nord Sardegna: un automobilista su 10 guida dopo aver bevuto troppo

Nel Nord Sardegna, dal Sassarese alla Gallura, il 10% degli automobilisti fermati nel fine settimana è risultato positivo all’alcoltest. I numeri, diffusi dalla Polstrada, sono da record per la cattiva abitudine di mettersi alla guida dopo aver bevuto.

Il 10% significa che non era in regola un automobilista su 10, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza per se stessi e per tutti gli altri automobilisti. In totale gli agenti hanno fermato “70 conducenti, di cui 6 positivi e con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti previsti”. La maggior parte di loro ha un’età compresa tra i 20 e 40 anni. Tra gli automobilisti fermati e multati, c’è anche un 25enne rimasto coinvolto in un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada.