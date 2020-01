Impazza sul web la corsa al meme, dopo che il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha deciso di scrivere a Jennifer Lopez. Tutto è nato da un’intervista che la cantante e attrice ha rilasciato a Vanity Fair e nella quale si è detta alla ricerca di una piccola e tranquilla città italiana, dove mangiare cose buone e godere di un tempo di vita rilassato. Sono decine le foto ironiche che stanno circolando in Rete in queste ore o via WhatsApp.

Una delle più apprezzate ha per titolo ‘Paolo e Jennifer’. È un finto selfie del sindaco con il Poetto sullo sfondo. In posa, in secondo piano, la bellissima JLo che indossa un bikini verde da urlo. Il fotomontaggio è stato creato partendo da un’immagine vera della Lopez al mare. È stata poi aggiunta la Sella del diavolo per far sembrare che la Prima fermata sia la cornice dello scatto. A destra dell’immagini c’è una scritta: Benito Burdu. Che potrebbe essere, ugualmente con ironia, la firma dell’autore, oltre che un riferimento in salsa cagliaritana allo stesso primo cittadino.

Sardinia Post ha il piacere di risalire al nome dell’autore o dell’autrice, in modo da pubblicarlo: nel caso in cui la persona che ha confezionato il divertente meme sia d’accordo, può scrivere alla mail del nostro giornale: redazione@sardiniapost.it. Davvero volentieri aggiungiamo l’informazione, tutt’altro che secondaria.

