Per farsi mandare gli scatti intimi, aveva creato un finto account su Instagram. La Polizia postale di Cagliari ha scoperto il trucco utilizzato da un 36enne del Nuorese che vive in provincia di Sassari riuscendo a denunciarlo per il reati di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenne siciliana. L’uomo aveva creato un finto profilo social di una marca di biancheria intima e aveva invitato una sedicenne ha partecipare a un concorso: per partecipare al contest era necessario mandare degli scatti indossando solo biancheria intima per poter vincere i prodotti del marchio in questione e sperare di poterne anche diventare testimonial.

Grazie allo scambio dei numeri di telefono, i rapporti con la sedicenne si sono poi spostati su WhatsApp e qui l’uomo è riuscito a farsi mandare foto intime dalla ragazzina con vent’anni meno di lui. Gli uomini del Compartimento della Polpost di Cagliari, in collaborazione coi colleghi di Sassari hanno avviato le indagini a marzo e ora sono riusciti a indibiduare l’uomo e gli hanno sequestrato due un pc portatile, un tablet e due smartphone dove sono state trovate le prove dei contatti con la giovane e sono stati scoperti altri cinque profili Instagram creati dal 36enne probabilmente per gli stessi scopi.

Nei dispositivi informatici, oltre le foto della ragazzina siciliana, sono state trovate circa mille immagini erotico-pornografiche di altre ragazze ancora da identificare, altre potenziali vittime minorenni, che era riuscito a ottenere spacciandosi anche per fotografo specializzato in foto artistiche e di nudo.