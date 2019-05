Un lenzuolo con la scritta rossa ‘Salvini e Meloni il vostro odio è cacca sterile’ è apparso nella strada principale di Isili, al confine tra le province del Sud Sardegna e di Nuoro. Il gesto compiuto da una donna residente nel paese, Paola Atzeni, non è passato inosservato, soprattutto in questo periodo pre-elettorale e soprattutto dopo che anche nel resto d’Italia si sono susseguiti i casi di striscioni contro il vicepremier, poi fatti rimuovere. Episodi di dissenso nati sia per protesta e in certi casi forse per attirare l’attenzione dei giornali derivanti dall’effetto emulazione.

A Isili lo striscione è stato tolto dai carabinieri. Ora la scritta è al vaglio degli investigatori e il tutto potrebbe finire sul tavolo della procura di Cagliari, per ulteriori valutazioni sul caso.

Intanto sullo stesso davanzale per tutta risposta ne è comparso un altro con la scritta ‘Ma il cuore, il cuore non si può rimuovere’. “Un caso assurdo – commenta Paola Atzeni -, non ho ancora capito qual è stato il motivo preciso per cui i carabinieri abbiano fatto rimuovere lo striscione, io ero a Cagliari e si sono rivolti al mio compagno dicendo che doveva toglierlo. Sono allibita tra l’altro la rimozione ha creato un polverone facendo più pubblicità, viceversa l’avrebbero visto solo i miei compaesani. Domani mi recherò in caserma e ne saprò di più. Trovo questo fatto grave – conclude – perché il mio non era uno striscione offensivo tanto meno ero alla ricerca di notorietà. Aveva una valenza etica, era la semplice manifestazione di un’opinione. Non si può cancellare ciò che le persone pensano, il fatto che in questo Paese si stia arrivando a questo è preoccupante”.

Andrea Deidda