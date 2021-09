Trasportavano a bordo di un veliero ben 100 chili di marijuana e transitavano a largo delle coste della Sardegna, ma sono caduti nella rete della Guardia di finanza. I militari delle Fiamme gialle di Cagliari in collaborazione con i colleghi del Reparto Operativo Aeronavale e del Gruppo Aeronavale di Cagliari, hanno arrestato due cittadini bulgari di 38 e 59 anni e sequestrato un carico di marijuana del valore di oltre 1,5 milioni di euro.

Sotto chiave è finito anche il veliero ‘Samurai Jack’ lungo 17 metri e del valore di circa 250mila euro che sarà confiscato. L’imbarcazione, battente bandiera bulgara, è stata bloccata alcuni giorni fa dalle unità navali della Guardia di finanza mentre era in navigazione nell’area dell’arcipelago del Sulcis. I militari delle Fiamme gialle hanno deciso di perquisirla trovando, nascoste sotto coperta, numerose buste piene di marijuana. Il veliero è stato scortato al Porto Canale di Cagliari ed è stato sequestrato. I due bulgari sono stati arrestati. Sono in corso le indagini da parte del Gico del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza per capire da dove arrivava la droga e a chi sarebbe stata consegnata.