È fuori pericolo il 45enne accoltellato ieri notte in pieno centro a Cagliari. L’uomo è stato operato durante la notte per la profonda ferita all’addome. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in piazza del Carmine. Il 45enne, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava seduto su una panchina e avrebbe avuto una discussione con un altro uomo. I due si sarebbero scambiati parole pesanti, poi la lite è degenerata anche a causa dei fumi dell’alcol. L’aggressore ha estratto dalla tasca un coltello o un altro oggetto appuntito e ha colpito con uno o due fendenti all’addome il 45enne, poi è fuggito.

È subito scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Volante e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito, inizialmente in codice rosso, al Brotzu. I medici hanno deciso di operarlo. Adesso è ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi. Dopo le prime indagini condotte dagli agenti della squadra volante, il caso è passato in mano agli specialisti della squadra Mobile. I poliziotti hanno recuperato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccolto le varie testimonianze. Gli investigatori avrebbero già imboccato la pista giusta per identificare l’aggressore.