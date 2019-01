Il 17enne di Carbonia Davide Mulas ha sbaragliato la concorrenza laureandosi campione del mondo agli O’Pen Bic world championship in Australia. Il babycampione sulcitano ha dominato nella categoria under 17, lasciandosi alle spalle gli altri 68 velisti tra cui la compagna della Lni Sulcis Ludovica Cui (nona in classifica) e Leonardo Nonnis di Arbatax (ventesimo posto).

La competizione mondiale – che porta il nome della celebre penna usa e getta Bic – si è svolta nelle acque di Manly, vicino ad Auckland in Nuova Zelanda ed è stata seguita con molta apprensione dalla città di Davide Mulas. La sindaca Paola Massidda, a nome dell’amministrazione comunale di Carbonia, si è congratulata col velista 17enne per aver “raggiunto il titolo iridato, uno straordinario risultato che dà lustro alla città di Carbonia in tutto il mondo: la sua vittoria è un motivo di orgoglio per tutti noi”.

Nell’arco del 2018 è arrivato primo agli O’Pen Bic sardi, poi ha conquistato quelli italiani ed ha conquistato anche il titolo europeo, ora Davide Mulas ha completato la scalata col primo posto ai campionati mondiali under 17 in Nuova Zelanda.

Marcello Zasso