Vela, il Giappone si aggiudica la ‘Swan Sardinia Challenge’ a Villasimius

Si è conclusa a Villasimius la Swan Sardinia Challenge, evento velico internazionale che dal 30 ottobre al 2 novembre ha portato in Sardegna l’ultima tappa della Nations League 2024 del circuito ClubSwan Racing One Design, con i nuovissimi ClubSwan 28. A vincere la Nations League 2024 è il team svizzero Anya Race, seguita dai team giapponese e francese con Swing e Marcello. La Swan Sardinia Challenge viene vinta dal team in rappresentanza del Giappone, sul secondo gradino del podio la Svizzera, seguita dagli Stati Uniti (Play Bigger).

Tra i protagonisti della Swan Sardinia Challenge nelle acque di Villasimius, anche l’Italia con Oocz. Le regate dell’ultima giornata si sono svolte con un vento di levante che, inizialmente si è attestato tra i 10 e i 14 nodi, per poi calare poco sotto i 10 nodi.

“Villasimius è stata accogliente e strepitosa in questa settimana in cui i migliori velisti di fama internazionale hanno avuto modo di veleggiare con il bel vento che questo territorio ci riserva sempre – ha commentato Mirco Babini, organizzatore degli eventi velici a Villasimius -. Mentre si chiude la Swan Sardinia Challenge 2024, si lavora agli eventi del 2025: è già arrivata l’importante conferma per lo svolgimento del Trofeo Kinder Optimist che si svolgerà proprio a Villasimius per il secondo anno consecutivo sul finire del mese di maggio. Inoltre, a breve saranno confermati altri appuntamenti in calendario per il prossimo anno”.

“La Swan Sardinia Challenge è stata per noi una grande scommessa vinta: siamo riusciti nell’intento di allungare la stagione fino a novembre, portando a Villasimius, la nostra perla del sud Sardegna, la regata internazionale dei ClubSwan 28 – ha sottolineato Amedeo Ferrigno, direttore della Marina di Villasimius – Le strutture ricettive che hanno ospitato i team e l’organizzazione sono rimaste aperte e per il territorio è stata un’ottima occasione in termini di presenze. Stiamo lavorando per il futuro, il prossimo obiettivo che intendiamo raggiungere è quello di aprire la stagione 2025 già dal mese di aprile, un passo che si potrà concretizzare con la collaborazione di tutti a Villasimius”.

“Con l’evento della Swan Sardinia Challenge si concretizza il raggiungimento dell’obiettivo della destagionalizzazione da ottobre in poi – ha precisato Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius – Portare un evento, come la Swan Sardinia Challenge che sconfina a novembre, significa che a Villasimius si può star bene anche in questo periodo”.