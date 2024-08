Tutto pronto nella baia di Porto Ferro per la nuova edizione del “Girl Surf Power”

È tutto pronto per la Settima edizione del “Girl Surf Power”, il contest esclusivamente dedicato alle ragazze e bambine del surf. L’evento, organizzato dal team della “Bonga Surf School” e guidato da Marco Pistidda, alias “Bonga”, si svolgerà tra fine agosto e inizio settembre 2024. La celebre e selvaggia baia di Porto Ferro, una delle spiagge più affascinanti e ondose della Sardegna, ospiterà l’unico evento surf tutto al femminile in Italia. La baia accoglierà le migliori scuole italiane e surfiste provenienti da tutta Europa.

Il festival si svolgerà su due giorni e comprenderà un contest di surf amatoriale aperto a atlete di tutte le età e livelli tecnici, con quattro categorie in gara: “Junior” (fino ai 13 anni), “Softboard” (principianti assolute), “Funboard & Longboard” (livello intermedio) e “Expression Session” (livello avanzato). La manifestazione seguirà le previsioni meteo-marine all’interno di una finestra temporale dal 20 agosto al 30 settembre, e la gara sarà annunciata con il tradizionale sistema dei semafori: giallo per allerta e verde per via libera.

Quest’anno, la madrina d’eccezione sarà Emily Gussoni, classe ’99, pluricampionessa e punta di diamante della nazionale italiana di surf. Emily, in Europa per impegni sportivi, farà tappa a Porto Ferro, salvo imprevisti.

Non mancheranno le attività collaterali, tra cui la pulizia della spiaggia con bambini e atlete, eventi ambientali, stand, serate beach party, tessuti aerei con Caterina Fort, prove con tavole instabili di Balance Board Pro, slackline e una rampa da skate a cura dell’associazione All Boarder Asd di Alberto del Piano. Inoltre, sarà presente la mostra “Le Donne del Mare” di Luga Piga, fotografo algherese appassionato di sport acquatici.

Il “Girl Surf Power” è l’unico evento in Italia dedicato esclusivamente alle donne e bambine nel surf e punta a valorizzare la presenza femminile in questo sport, avvicinando sempre più ragazze all’antico sport hawaiano.

“Il ‘Girl Surf Power’ è nato per divertire e far vivere lo spirito del surf isolano – sottolinea Marco Pistidda -: È l’unico evento in Italia dedicato alle surfiste donne e negli anni è diventato un importante aggregatore sociale, contribuendo a un progresso culturale. Vogliamo dare risalto alla figura femminile nel surf e coinvolgere le scuole italiane per far crescere questo sport, trasmettendo i suoi valori alle nuove generazioni. Quest’anno, con le quattro categorie, il premio principale sarà una prestigiosa tavola da surf creata da Dr. Ank, uno dei più famosi artigiani del panorama nazionale.”

Le iscrizioni sono aperte al costo di 40 euro. Al momento dell’iscrizione, le atlete riceveranno un pacco gara ricco di articoli forniti dagli sponsor. I premi includono una tavola da surf esclusiva per la prima classificata.

Main sponsor dell’evento è Sundek, il noto marchio di costumi e beachwear californiano, che supporterà atlete e staff con i suoi prodotti. La cerimonia di chiusura e le premiazioni si svolgeranno al Baretto di Porto Ferro, con una festa a tema anni ’60/’70 in onore del surf californiano.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Sassari, alla Fondazione di Sardegna e all’8 per Mille della Chiesa Valdese per il loro contributo.