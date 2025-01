Tennis, torneo Bnl al Tennis Club Cagliari: passano il turno Diego Pinna e Mauro Spanu

Nemmeno la pioggia ferma il sogno degli Internazionali di Roma. E ora il torneo Open Bnl, che al Tc Cagliari assegna pass e punti per il Foro Italico a maggio, aspetta la settimana dei big: Noah Perfetti (813 Atp) e Niccolò Catini (714), entrambi 2.2, sono i tennisti con la classifica mondiale migliore.

Entreranno in azione nei prossimi giorni insieme ai siracusani 2.1, Antonio Massara, (1611 Atp) e Alessandro Ingarao (1469, vincitore delle ultime tre edizioni dei Campionati italiani di Seconda categoria). E poi l’ex Tc Cagliari Stefano Baldoni (1865 Atp), Tomas Gerini (1569 Atp) e Andrea Paolini (1145 Atp). Nel femminile Anastasia Grymalska, in testa alla classifica cinque tappe dopo le vittorie in Abruzzo, Puglia, Marche, Calabria e Umbria, è la donna da battere. Ma attenzione a Federica Di Sarra (623 Wta, lo scorso anno a Roma nel main draw), Isabella Maria Serban (1229 Wta e campionessa in carica) e Cristiana Ferrando (seconda in classifica dopo le vittorie in Trentino, Lombardia e Veneto).

Tra vento e acqua diventa protagonista il campo al coperto del club cagliaritano. Diego Pinna in rimonta avanza nel suo Tc Cagliari. Difficile partenza: primo set equilibrato contro un solidissimo Vittorio Gillerio, 2.8 come lui.

Il ragazzo del Villaforte tennis alla fine la spunta al tie break. Poi si vede il vero Pinna: sicuro e deciso, rimette in paritá il match con un netto 6-1. L’ultimo set rivela il vincitore negli ultimi game: Pinna evita la lotteria del nuovo tie, pericoloso visto come erano andate le cose nelle prima frazione, e passa il turno grazie al 7-5 finale. Esce di scena invece l’olbiese Ludovica Mazzucchelli: partita benissimo contro la genovese del Park tennis Ginevra Grande (6-3), è crollata nel secondo set (1-6). Si è ripresa nel parziale decisivo, ma Grande ormai era lanciatissima: 6-4. Walkover per Tommaso Clementini, 2.8 del Circolo tennis Montarello con il 3.1 di Elmas Nicola Bocchieri, approdato al main draw dalle qualificazioni.

Battaglia tra Mauro Spanu e Flavio Salemi (siciliano del Tennis Pinea) con l’atleta del Tc Cagliari sempre in rimonta: primo set perso 6-4, secondo vinto 6-1. Poi la frazione decisiva: Salemi cerca di scappare, Spanu lo riprende sul 3-3. Poi il cagliaritano fugge per la vittoria: 6-3.