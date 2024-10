Sport acquatici, al Poetto unica tappa italiana del campionato del mondo di WingFoil

Cagliari continua a ritagliarsi il suo spazio nelle località più importanti a livello internazionale per la vela. Dal 16 al 20 ottobre nella spiaggia del Poetto arriva anche l’unica tappa italiana del Campionato del mondo di WingFoil, a chiusura della Sardinia Sailing Cup, un mese di multieventi per diverse discipline organizzato dalla Federazione Italiana Vela, con la direzione della III Zona FIV e promosso dall’assessorato al Turismo della Regione.

Tra le attività principali, nelle scorse settimane abbiamo assistito al Campionato Italiano Classi Olimpiche, all’iQFoil European Championship, con circa 50 donne e 70 uomini tra gli iscritti, e il Foil International Academy Trophy del progetto Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa. La WingFoil Racing World Cup prevede invece 5 tappe tra Turchia, Svizzera (valida anche per il Campionato Europeo), Cina, Italia e Brasile (prevista per Dicembre). La tappa di Cagliari è la penultima del campionato. Per ora gli iscritti sono oltre 93 da 20 paesi diversi, tra cui: Francia, Spagna, Polonia, Olanda, Stati Uniti, Turchia, Cina, Malaysia, Finlandia, Regno Unito, Svizzera, Grecia, Germania e Israele.

La traduzione del termine Wing Foil descrive i suoi due elementi principali: l’ala (vela manovrata a mano libera) e il foil, (appendice idrodinamica montata sotto la tavola che permette al board di planare sollevandosi dall’acqua). “Il Wing Foil è un mix perfetto tra windsurf e kitesurf che unisce il meglio di entrambe le discipline e che si sta imponendo rapidamente come sport acquatico amato dagli atleti di tutto il mondo” ci racconta Mirco Babini, sardo d’azione residente a Chia, coordinatore della Sardinia Sailing Cup e presidente della International Wing Foil Association, “Sono stato tra i primi ad avvicinarmi a questo sport nel 2019 e ho subito creduto nella sua semplicità e nel suo spirito di libertà. Questo mi ha portato ad investire subito nella creazione di una struttura internazionale che permettesse di valorizzare il WingFoil e di farlo arrivare agli appassionati di tutto il mondo”.

Tutto pronto dunque per la seconda edizione che si concentrerà anche quest’anno sulla racing long distance marathon in cui è fondamentale lavorare di tattica per raggiungere alte prestazioni e alte velocità. E’ possibile seguire la manifestazione in diretta sul canale Youtube “WingFoil Racing”. Tra i partecipanti sono 5 quelli provenienti dalla Sardegna, ovvero Alberto Citzia, Nicolò Spanu, Maddalena Spanu, Riccardo Piana e Gioele Incani. Non tutti i sardi o gli italiani, tuttavia, rappresentano il nostro paese. “Io vengo dal windsurf” dice Alberto Citzia, 20 anni, originario di Macomer, “ho praticato questo sport da quando sono piccino ma con il progresso la vela si è spostata verso le imbarcazioni con i foil e quello che ha preso maggior piede è stato appunto il wingfoil. In Sardegna purtroppo non ho avuto grosse possibilità di conseguire materiale professionale per potermi allenare e di conseguenza migliorare, allora ho optato per una scelta radicale, andare in un’altra isola e provare a fare di tutto per potermi allenare il più possibile. Arrivato a Fuerteventura ho avuto la fortuna di lavorare in una scuola di windsurf e wingfoil gestita da Nayra Martinez Moreno che, ironia della sorte gestiva una squadra nautica nella quale io mi sono federato per poter partecipare ai campionati, rappresentando la Spagna, e soprattutto le Isole Canarie.”