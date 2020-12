Radja Nainggolan torna a Cagliari. Il centrocampista belga-indonesiano è pronto a fare le valigie e trasferirsi di nuovo in Sardegna. È affare fatto tra la società rossoblù e l’Inter, secondo quanto riportano fonti di calciomercato l’infortunio di Marko Rog ha accelerato la trattativa per il ritorno del centrocampista nell’Isola. Al momento non si hanno i dettagli dell’accordo ma si attende l’ufficialità.