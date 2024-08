“Piccoli già grandi”, l’omaggio del Cagliari calcio a Gerardina Trovato

Porta bene l’omaggio alla cantante Gerardina Trovato da parte del Cagliari. La cantautrice siciliana, in difficolta e dopo un lungo periodo buio, ha recentemente lanciato un appello sui social chiedendo ai fan di non abbandonarla in questo momento in cui ha ripreso a cantare in Sicilia: “Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente – scrive su Instagram e TikTok -. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza”. Un appello ai fan che, quasi per caso, è stato in qualche modo accolto dal Cagliari Calcio.

La rivista Domus che viene distribuita allo stadio ha infatti utilizzato il titolo di una della canzoni più famose dell’autrice siciliana per incitare la squadra e soprattutto uno dei giocatori: “Piccoli già grandi” recitava il titolo di apertura del giornale dedicato ai rossoblù finito in mano ai tifosi. E proprio Piccoli ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Cagliari. ma il titolo della rivista non è stato l’unico riferimento alla cantante.

La canzone Piccoli già grandi è stata fatta ascoltare allo stadio nell’immeditato pre-gara, mentre la stessa cantante è stata taggata sui social nei post del Cagliari e nelle stories. (ma.sc)