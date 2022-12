“Ogni giorno in Sardegna”, il calendario Dinamo è un viaggio nel quotidiano isolano

Laura Fois

I giardini pubblici di Sassari, la biblioteca universitaria, il teatro civico, lo sport all’aria aperta, l’artigianato, i dolci sardi. Sono alcuni dettagli del calendario 2023 della Dinamo Sassari, un progetto del club biancoblu arrivato alla settima edizione alla scoperta della Sardegna più vera e quotidiana. Tredici gli scatti a cura di Nanni Angeli, fotografo che per il settimo anno ha curato il progetto, assistito da Gianmichele Manca con la post produzione di Filip Gabriel, e coordinato dall’ufficio marketing della società di pallacanestro sassarese.

Chi non è mai mancato all’appuntamento con gli scatti di Angeli è il capitano Jack Devecchi, veterano della squadra con ben 17 stagioni in maglia biancoblu. “L’esperienza del calendario mi piace particolarmente, perché mi dà la possibilità di girare in lungo e in largo la Sardegna, conoscere la sua cultura e una storia antichissima e sorprendente. Poi, da amante viaggiatore, mi ha permesso di scoprire le sue bellezze naturali. Per esempio, l’anno scorso sono stato per la prima volta a S’Archittu. Era una bella giornata di sole invernale, c’erano dei colori particolari. Peccato che rientrassi da una trasferta e mi è venuto in mente di incastrare la terza dose del vaccino. Ho fatto un ritardo di un’ora e mezza e quando sono arrivato la troupe era visibilmente stufa di aspettare. Poi ci siamo rilassati e divertiti davanti a quel mare speciale”, racconta Devecchi. Lo scatto di quest’anno lo immortala nel centro di restauro di Li Punti, alle porte di Sassari, dove la struttura ha messo a disposizione, per gli scatti, una navicella e un bronzetto: “Ho imparato qualcosa in più sul periodo nuragico. Ogni anno mi arricchisco e ho avuto anche la fortuna di portare un candeliere. Le conoscenze apprese le trasmetto poi ai miei compagni. Con i nuovi, specialmente gli stranieri, inizio a conquistarli con il cibo sardo e le spiagge più rinomate. Così li incuriosisco e li porto a conoscere l’Isola a 360 gradi”.

Le novità, nel calendario 2023 già disponibile nei negozi della Dinamo e sull’e-commerce dinamobasket.com, sono tante. Per la prima volta sono presenti tutte e tre le squadre che partecipano ai campionati nazionali ed europei: la Dinamo Sassari maschile (serie A1 e Champions League), la femminile (A1 ed Eurocup) e il basket in carrozzina (serie A). Nanni Angeli è il fotografo che ha cercato foto “mai banali, ma che entrassero nel cuore dell’Isola e della sua storia. Abbiamo fatto immergere i giocatori nel contesto isolano: nel complesso nuragico di Barumini, qualche anno fa, abbiamo fatto in modo che facessero i guardiani di un patrimonio del genere. Quest’anno sono entrati nel quotidiano dell’Isola. Due giocatori in particolare si sono fatti conquistare da una centenaria, è stato un altro momento da ricordare (in foto di copertina). Gli altri anni i giocatori hanno messo le mani su un pezzo di caglio, c’è chi ha munto le pecore, chi ha provato a rubare i segreti della produzione dei coltelli di Tonara. In quel caso si è trattato di Stipcevic (in foto), una persona disponibile e curiosa. Un’edizione a cui tengo particolarmente, tra l’altro, perché è stata l’unica con foto in bianco e nero”.

Le foto di Nanni Angeli sono gentilmente concesse dalla Dinamo Sassari.