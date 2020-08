Il mercato del Cagliari per ora è concentrato sull’affare Nainggolan con l’obiettivo di riuscire a trattenere il ‘ninja’ in Sardegna. Un’operazione difficile, viste le cifre, ma il club di Giulini ha avviato le trattative con la società nerazzurra dove il centrocampista è tornato per fine prestito. Sarà fondamentale la volontà del giocatore che pur di stare in Sardegna, potrebbe decidere di ridursi il sontuoso stipendio che percepirebbe rimanendo nell’Inter. Situazione pressappoco simile quella che riguarda il portiere. In caso di partenza di Cragno, destinazione Milano, sponda nerazzurra, potrebbe arrivare l’attuale portiere del Torino, Salvatore Sirigu, sardo molto legato alla sua terra.

C’è una certa distanza tra il budget rossoblu e il compenso granata del secondo portiere della nazionale: anche se spinto dal desiderio di tornare a casa, anche lui potrebbe decidere di tagliarsi lo stipendio. Magari in cambio di un contratto lungo che lo porti a fine carriera. Successe così a Gianfranco Zola che, pur di tornare nell’isola, si ridusse l’ingaggio da Premier League per giocare in B col Cagliari. Ma il capostipite fu Gigi Riva: la Juventus lo tentó sino alla fine con ingaggi miliardari. Ma lui ogni estate scelse sempre la Sardegna.