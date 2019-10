Il ventenne di Dorgali, Claudio Spanu, ha conquistato il terzo posto al campionato Mondiale Youth di enduro, dietro il neozelandese Hamish MacDonald e l’altro italiano Matteo Pavoni. Il motociclista, alfiere del Motoclub Dorgali, sardo chiude l’anno ad alti livelli: “Si è conclusa così la mia prima stagione nel campionato del mondo, ci ho creduto fino alla fine ma è andata così e penso che vada bene lo stesso, per me il bilancio è positivo. C’è da impegnarsi ancora di più e sono pronto a farlo”. Spanu, infatti, ha guidato la classifica generale per mezza stagione sfiorando il sogno di vincere il titolo iridato.

Dallo scorso gennaio ha scelto la base del suo team a Piacenza, anche se lasciare la Sardegna non è stato semplice: “Rifarò il Mondiale Youth, posso disputare un’altra stagione in 125 mi sono mancati esperienza e allenamento e quest’anno lavorerò sodo. Sono contento, perché sino a qualche anno fa mai mi sarei aspettato di arrivare a questo punto”

Spanu gareggia per il Motoclub Dorgali ed è sostenuto da un intero paese. Correre in moto e affrontare lunghe e faticose trasferte comporta molti sacrifici, ecco perché oltre a una serie di piccoli aiuti privati, anche gli sponsor sono importantissimi. Così come i consigli e gli aiuti tecnici del meccanico, Cristian Armelloni, e del padre Sandro, braccio destro e vera e propria ombra di Claudio.