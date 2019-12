Via libera alla vendita dei biglietti per la prossima partita interna del Cagliari. Lo gara con la Lazio, molto importante per le ambizioni europee dei rossoblù, si giocherà ancora una volta di lunedì sera e i biglietti saranno messi in vendita a partire da stamattina, 10 dicembre. La Lazio è la formazione più in forma del campionato, reduce da un clamoroso 3-1 ai danni della Juve, ed è terza in classifica a 33 punti, propri davanti al Cagliari che occupa il quarto posto in comproprietà coi giallorosso dell’altra sponda del Tevere. I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle 10 nel Cagliari store di piazza L’Unione Sarda, sul circuito online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Se lunedì 16 dovesse esserci ancora disponibilità di tagliandi, sarà aperto dalle 18.45 anche il botteghino sotto la Curva Nord della Sardegna Arena.

I prezzi dei biglietti vanno da un massimo di 75 euro per la Tribuna rossa fino ai 10 per i minori di 12 anni (in tutti i settori dello stadio). Per la Tribuna blu il costo del biglietto pieno è di 65 euro, 50 nei Distinti centrali, 45 nei Distinti alti, 40 nei Distinti centrali nord e sud, 35 nei Distinti laterali e 28 euro nelle due curve della Sardegna Arena. 35 euro è, invece, il prezzo del biglietto per il settore Ospiti.”Previste riduzioni per donne, under 18, over 65 e disabili, sino ad esaurimento posti. Per tutto il campionato, oltre che recandosi presso il Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda, i tifosi diversamente abili potranno acquistare il biglietto comodamente da casa propria. Sarà sufficiente inviare richiesta a csr@cagliaricalcio.com e allegare la documentazione richiesta (fino a quattro giorni prima della gara) – spiegano sul sito del Cagliari – È inoltre attivo il servizio ‘Tutti allo stadio in autobus’. Grazie al progetto in collaborazione con Tour Baire, fornitore ufficiale del club, Arst e Ctm, i tifosi potranno raggiungere la Sardegna Arena muovendosi in bus da tutti i punti nevralgici dell’Isola: un progetto che si propone di rispettare l’ambiente a vantaggio della mobilità sostenibilità”.