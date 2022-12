Lo spettacolo del judo è ad Alghero: sul tatami i campioni europei giovanili e senior

Tutto pronto ad Alghero per la 26esima edizione del “Trofeo riviera del corallo”, la competizione internazionale maschile a squadre di judo tra le più importanti in Italia, con la partecipazione di campioni di assoluto livello. L’evento, gratuito, è in programma il 30 dicembre nella palestra Judo club di via F.lli Kennedy 150.

Alla competizione parteciperanno cinque tra le più forti nazioni europee: Italia, Moldavia, Romania, Ungheria e Portogallo. A queste squadre si aggiungeranno anche le rappresentative di Sardegna e Sicilia. L’Italia cercherà di fare da protagonista, come già accaduto nelle scorse edizioni, e farà salire sui tatami di Alghero una squadra juniores molto competitiva, accompagnata dal tecnico azzurro Salvatore Ferro.

Super agguerrita sarà anche la delegazione moldava, che porterà in terra sarda alcuni grandi campioni di livello internazionale come Victor Sterpu, campione europeo under 23 nel 2020 a Porec, Adil Osmanov, medaglia d’oro alla Coppa dei campioni 2021 di Dubrovnik, Alin Bagrin, bronzo agli junior European championship di Praga 2022 e Catalin Marian, bronzo alle junior European cup di Cluj Napoca nel 2019. Anche le altre delegazioni non saranno da meno: ognuna porterà i suoi atleti migliori per cercare di aggiudicarsi la ventiseiesima edizione di questa ambita competizione.

Il programma: giovedì 29 si terranno le operazioni di peso e i sorteggi, mentre venerdì 30 dalle 10:00 inizierà la gara vera e propria. Si preannuncia dunque un grande spettacolo, un torneo ricco di campioni che chiude degnamente una stagione molto importante per il judo internazionale. Sarà possibile assistere a tutti gli incontri gratuitamente: dalle 10:00 di venerdì 30 dicembre ingresso libero in palestra per tutti gli appassionati.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla società sportiva Arti marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda, con il contributo della Regione Sardegna e gli assessorati al Turismo e allo Sport, e il Comune di Alghero.