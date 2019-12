Nei cuori dei tifosi rossoblù ci sarà sempre spazio per Claudio Ranieri, un amore eterno e corrisposto. Prima della gara con la Samp il mister romano è entrato nel museo del Cagliari alla Sardegna Arena e ha firmato la grande foto che lo ritrae ai tempi della gloriosa cavalcata dal campo sterrato di Giarre della serie C1 al massimo campionato. Grazie a quella grande spinta data alla squadra, con Mazzone e Giorgi il Cagliari salì in alta quota fino ad arrivare alla semifinale di Coppa Uefa. Quella scalata servì anche a lanciare Ranieri nel calcio che conta e trovare posto su prestigiose panchine tra Italia, Spagna, Grecia, Francia e, soprattutto, Inghilterra dove realizzò un’altra impresa leggendaria: vincere la Premier col Leicester.

L’attuale allenatore della Sampdoria non ha mai nascosto il suo forte legame con il Cagliari e l’importanza di quell’esperienza: “Se io sono dove sono, è merito del Cagliari“, ha ricordato anche ieri. Alla Sardegna Arena, quando si è trovato la sua foto tra i mostri sacri dei cento anni rossoblù, Claudio Ranieri si è emozionato, ha preso in mano il pennarello e ha lasciato come ricordo tre parole cariche di significato: “Per sempre grato“.

[foto: CagliariCalcio]

M.Z.