Il pilota sardo Luca Tilloca potrebbe diventare protagonista nella Nascar America, l’associazione che gestisce diverse gare automobilistiche negli Stati Uniti. Un’opportunità per il 33enne di Bonnanaro in provincia di Sassari, promessa sarda del racing, che si è classificato migliore pilota di Formula 3 nella stagione 2018-2019, nel team GbForce Racing nel Formula 2000 Trophy Championship. L’operazione si è resa possibile grazie all’intermediazione del pilota genovese Alex Pignone, campione Ama Superbike, passato alla storia per essere l’unico sportivo sulle due ruote che, dopo l’incidente automobilistico del 2003, è stato in grado di accedere per merito sportivo alla gara automobilistica ‘Indy Racing League’, per sostituire Alex Zanardi.

Per lui ritornare sulle piste Nascar “affiancando una promessa del racing come Luca Tilloca è una bella sfida – spiega la team manager Tania Andreoli – e per il sardo avere un maestro come Pignone è decisamente una garanzia per un giovane che voglia correre su ovale, trattandosi di circuiti impegnativi per la forte accelerazione e l’allineamento costante di tutte le 4 quattro ruote, necessario per mantenere l’aderenza su strada. Avere un pezzo di Sardegna sulle piste Usa significa anche poter sfruttare un indotto parallelo che si sviluppa attorno alle gare e quindi un’opportunità per tutte quelle aziende che spesso faticano a creare business oltre confine.