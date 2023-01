La neve non ferma Zigheddu: il nonno-maratoneta di Aritzo corre sui monti imbiancati

Impossibile fermarsi per lui. Impossibile smettere. Francesco Calledda, Zigheddu ad Aritzo, è il nonno-maratoneta da ottomila chilometri all’anno. A New York è di casa e nella sua Barbagia ha continuato a correre anche in questi giorni di freddo con la neve tornata a imbiancare mezza Sardegna.

La foto di Zigheddu che corre in salita imbacuccato sta facendo il giro dei social. Lui, in ogni caso, non deve la sua popolarità all’ultima immagine legata alla neve. Sono anni che si parla di questo nonno-sportivo, sempre pronto a nuove missioni, quando si tratta di tenersi in forma.