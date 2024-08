La Fede sarda e il cuore dell’Isola: ecco la prima maglia rossoblù del Cagliari

Le fede e il cuore di un’Isola impressi sulla maglia rossoblù grazie a “Coru e Fidi”, Home Kit 2024/25 del Cagliari. La maglia che accompagnerà la squadra nella maggior parte delle gare richiama la passione incondizionata del suo popolo tramite la Fede sarda, che tramandata di generazione in generazione, e circondata da svariate e misteriose leggende, rappresenta tra i gioielli più famosi e preziosi della Sardegna. Il rimando anche nell’Home, caratterizzato come di consueto dalla divisa rossoblù a quarti. Nella parte frontale viene riprodotta una trama che rimanda alla Fede sarda campidanese. Il riferimento alla filigrana impreziosisce anche la manica destra, con un’applicazione in silicone.

La presentazione dei kit 2024/25 del Cagliari segue un filone che abbraccia la cultura e la storia della Sardegna, attraverso l’incontro con alcune eccellenze del territorio e il racconto in prima persona dei protagonisti. Alla scoperta di materie prime, prodotti, lavorazioni e mestieri che fanno dell’Isola un riferimento internazionale. Dopo “Mari e Perda” per il Third Kit – con il legame con bisso e ossidiana raccontato a Sant’Antioco e Pau – e “Soli e Trigu” per l’Away Kit esplorato a Sanluri e nel Medio Campidano in merito al grano, per “Coru e Fidi” siamo andati a Villacidro nella fabbrica orafa artigiana di Fernando Marrocu e figli. Una realtà che nasce a Villacidro nel 1967, figlia di una tradizione che vanta maestri e artisti da sei generazioni. Nel laboratorio nascono opere esclusive, di raffinatezza unica: intrecci di fili e granuli riposti sapientemente su sottili lamine d’oro che, con la precisione dei maestri orafi e grazie a ricerche e studi, assumono forme antiche ma sempre attuali. Una lavorazione, quella della filigrana sarda in oro e argento, molto antica e prodotta tramite due fili intrecciati, per creare fedi e altri amuleti.

Luciano Onnis