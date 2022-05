La Dinamo supera Cremona e centra i playoff

Missione compiuta per la Dinamo Banco di Sardegna che ieri superando Cremona ha conquistato per la decima volta l’accesso ai playoff scudetto, in 12 anni di Serie A1.

Al PalaSerradimigni i biancoblu di Bucchi hanno sconfitto come da pronostico la già retrocessa Cremona per 98-82 consolidando il sesto posto in classifica quando mancano ancora due partite da giocare. Una vittoria mai in discussione quella di ieri, contro una Vanoli già in A2 e imbottita di giovani. Il rischio per i padroni di casa era quello di perdere la concentrazione e regalare così la gara a Cremona, ma coach Piero Bucchi ha saputo tenere alta la carica dei suoi, che dopo avere tentennato giusto nel primo quarto, hanno poi preso la partita in mano e messo le mani sulla vittoria.

“La squadra ancora una volta nella storia della Dinamo ha raggiunto i playoff, e questo non era scontato. Adesso mancano due partite in cui dovremo provare a migliorare la nostra posizione”, ha commentato Bucchi a fine gara. “In questa partita era importante mantenere la concentrazione, Cremona non ha regalato nulla noi abbiamo dovuto guadagnarci la vittoria”.

Top scorer della gara il play americano Gerald Robinson con 18 punti, con altri cinque giocatori in doppia cifra, e primi canestri in serie A per l’esordiente Luca Sanna, classe 2003, mandato in campo nel finale in tempo per mettere a segno tre tiri liberi.

Prossimo impegno per la Dinamo venerdì sera, ancora al PalaSerradimigni contro la capolista Virtus Bologna per il recupero della 20esima giornata. Poi domenica sera ultima gara della regular season a Varese, per definire la griglia dei playoff.