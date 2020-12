Domenica a Milano non erano bastati tre quarti all’altezza dell’Olimpia per conquistare la vittoria. Ieri sera, invece, alla Dinamo Banco di Sardegna è stato sufficiente premere sull’acceleratore nella terza frazione per espugnare il PalaRadi di Cremona nel recupero della nona giornata. A dispetto del 95-75 finale in favore dei biancoblu, la Vanoli ha giocato alla pari sino a metà gara,recuperando dopo il buon avvio di Sassari e andando al riposo sul 41-41. Al rientro dagli spogliatoi, dove è rimasto prudenzialmente il coach Gianmarco Pozzecco in conseguenza di un leggero malessere che però non desta preoccupazioni, la Dinamo piazza un break da 29-12 che indirizza la partita in suo favore, gestendo poi con tranquillità grazie a una buonissima prestazione d’insieme, con cinque uomini in doppia cifra: Miro Bilan con 25 punti, Eimantas Bendzius con 22, Justin Tillman con 14, Stefano Gentile con 13 e Jason Burnell con 12. Bene anche Marco Spissu, autore di 8 assist.

“Non era una gara facile perché Cremona gioca bene e con energia, ma abbiamo fatto una partita strepitosa”, commenta l’assistant coach, Edoardo Casalone dopo aver rassicurato tutti sul fatto che “Gianmarco Pozzecco sta bene”. “A metà match eravamo pari, ma oggi abbiamo avuto più energia di loro – aggiunge il viceallenatore – merito dei ragazzi che hanno giocato con grande voglia, sintomo di quanto tengano a fare bene in campionato”. Un dato molto positivo, secondo Casalone, anche perché “giocare tante partite in pochi giorni non è facile”.