La Dinamo Sassari prova a ripartire. Rinfrancata dalla qualificazione ai quarti di finale della Fiba Europe Cup, la formazione sassarese prova a rilanciarsi anche in campionato. L’obiettivo dei play off si è allontanato dopo le sconfitte delle ultime settimane, perciò i ragazzi di Pozzecco si presentano sul campo della Oriora Pistoia fortemente determinati a prendersi i due punti.

Domenica alle 18.30 in terra toscana il tecnico biancoblù si affida ai soliti Thomas, Smith e McGee, ma punta molto anche sulla piena integrazione nel suo scacchiere tattico di Jack Cooley. Il centro americano è quello che ha sofferto maggiormente il cambio di allenatore. Centrale nel progetto di Esposito, ha avuto difficoltà a entrare nei meccanismi di gioco del Poz, ma i miglioramenti delle ultime settimane lasciano ben sperare in vista della decisiva sfida del PalaCarrara. La “mosca atomica” insiste su un altro giocatore cui ha dato piena fiducia e nuove responsabilità: il play Marco Spissu. “Sento il dovere di assecondare la sua crescita”, dice. Quanto alla gara di Pistoia, è chiarissimo. “Affrontiamo una squadra che ha necessità di vincere, ma noi abbiamo la stessa necessità”, dichiara Pozzecco alla vigilia del match. “Pistoia ha avuto qualche problema ed è corsa ai ripari – spiega – è un cantiere aperto, come noi, ma al di là degli avversari mi preme continuare a vedere i nostri progressi, la nostra prova, al di là di chi c’è di fronte”. Dopo cinque sconfitte di fila in campionato, i play off distano quattro punti. “Questa partita è importante, ci interessa il risultato, ma ogni vittoria nasce dalle buone prestazioni – conclude Pozzecco – perciò dobbiamo cercare di giocare bene a pallacanestro”.