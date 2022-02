Keita a Cagliari da vincitore: “La medaglia è anche un po’ rossoblù”

Keita Baldè si gode ancora gli strascichi della vittoria in Coppa d’Africa ottenuta dal Senegal dopo aver battuto in finale l’Egitto ai rigori. Intervistato sui canali social del Cagliari Calcio, l’attaccante rossoblù racconta le emozioni vissute durante il torneo, ma sottolinea di aver avuto sempre un occhio di riguardo per quello che succedeva in Sardegna.

“Avevo occhio di riguardo e guardavo sempre cosa faceva il mio Cagliari, la mia squadra perché ci tengo”. Il centravanti, poi, si concentra sul futuro: “Sono tornato molto carico, adesso lavorare duro e dare tutto sino alla fine. Ho seguito la squadra ho visto che ha segnato Gaston e sono contento per lui perché lo merita. Ho visto che i nuovi acquisti si sono integrati bene, c’è un’aria nuova e sono tornato a dare il mio contributo e tutto me stesso per centrare l’obiettivo. Un pezzo di questa medaglia è anche vostro”.