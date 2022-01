Trasferimento a titolo definitivo del difensore Caceres dal Cagliari al Levante, nella Liga spagnola.

Il giocatore uruguaiano ha collezionato 15 presenze e una rete dal suo arrivo in Sardegna quest’estate. Ha giocato l’ultima gara in rossoblu contro l’Udinese. Si chiude così l’esperienza sarda per il calciatore 34enne, una parentesi di pochi mesi da dimenticare anche per il Cagliari.