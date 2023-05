Il Cagliari riprende gli allenamenti: sabato prima sfida playoff col Venezia

Stagione regolare finita. Ma ora arriva il momento della verità: il Cagliari si gioca sabato 27 maggio una stagione nella gara secca alla Domus con il Venezia. È la prima sfida playoff: in palio un unico posto per la A, a contenderselo ci sono sei squadre. Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Ma stamattina è cominciata la caccia al biglietto: facile prevedere il tutto esaurito. Prelazione e sconti del 50 per cento (con possibilità di conservare il posto occupato durante la stagione regolare) per gli abbonati al via oggi dalle 10 e martedì 23, online e nelle ricevitorie autorizzate.

Da mercoledì 24 spazio alla vendita libera: solo in questa fase sarà a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (mercoledì-venerdì, ore 9-13 e 16-20). Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto dalle ore 18.30 il botteghino dello stadio lato tribuna nord. Prezzi con tariffa intera a partire da 25 euro nelle curve con sconti dedicati agli under 18 solo fino a esaurimento posti. Per quanto riguarda la squadra, tutta la rosa è a disposizione del tecnico Claudio Ranieri ad eccezione di Capradossi e Falco. Gara che non si può sbagliare contro un Venezia che ha guadagnato l’accesso ai playoff proprio in extremis. Da Nandez a Pavoletti, il mister dovrebbe puntare sui big. Anche se questa settimana servirà ad aggiustare e allungare il minutaggio di Mancosu e Pavoletti, affaticati nell’ultima fase della gara con il Cosenza. Scontato il ritorno tra gli undici di Makoumbou e Nandez dopo il turno di riposo (l’uruguaiano è entrato solo nel finale) in Calabria. Gara unica: in caso di parità al termine dei novanta minuti si va ai supplementari, in caso di parità anche dopo i 30 minuti extra passerebbe il Cagliari, meglio classificato al termine della stagione regolare. In caso di superamento del turno i rossoblu dovranno vedersela con il Parma di Buffon. Previsto un doppio turno con ritorno in Emilia Romagna e vantaggio decisivo dei ducali in caso di perfetta parità dopo le due gare.