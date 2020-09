Comincia con un pareggio in trasferta il nuovo campionato in serie A del Cagliari. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i rossoblù hanno subito la pressione del Sassuolo, che nella prima parte della gara è arrivato diverse volte al tiro, ma a metà della ripresa hanno preso in mano il pallino del gioco e sono riusciti ad andare in rete. Era il 77esimo quando il Cholito Simeone ha sbloccato il risultato al termine di una bella azione partita da Zappa che ha rubato palla, poi è stato Nandez a sfondare per vie centrali per servire Joao Pedro sulla sinistra dell’area: da lì il brasiliano ha pennellato un cross perfetto per la testa di Simeone, che non ha sbagliato.

La rete ha sbloccato la partita perché pochi attimi dopo è stato Cragno, impegnato più volte durante la gara, a salvare il risultato, poi è arrivata l’illusione della doppietta con una rete di Simeone annullata per fuorigioco. Dieci minuti dopo l’1-0, però, è arrivato il pareggio del Sassuolo con una grande punizione di Bourabia che ha portato il Sassuolo sull’1-1. Nonostante il recupero non succede più nulla: squadre negli spogliatoi con un punto a testa. Sabato prossimo ci sarà l’esordio in casa: alla Sardegna Arena il Cagliari ospiterà la Lazio.

M.Z.

[foto: Lega Calcio]