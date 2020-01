L’anticipo domani tra Cagliari e Parma (ore 18 alla Sardegna Arena) più che uno scontro diretto per l’Europa (manca praticamente tutto il girone di ritorno) è una prova di forza per capire chi ha le carte in regole per occupare i posti della classifica che conta. Il tecnico rossoblù Rolando Maran lo sa bene e vorrebbe ripartire dal Cagliari visto a San Siro, quello che ha costretto l’Inter a un pareggio. Massima concentrazione dunque ma è innegabile che le sirene di mercato occupino i pensieri della squadra tanto che le convocazioni sono congelate in vista della chiusura delle trattative, prevista stasera alle 21. Maran non sa ancora quali giocatori avrà a disposizione anche perché è ormai cosa fatta la triplice operazione con la Spal che porterà a Ferrara Castro e Cerri e farà arrivare in Sardegna l’attaccante Paloschi. “Certo – ammette il tecnico rossoblù – è un po’ complicato avere a che fare con questa situazione. Ma lo stesso vale per il Parma”.

L’allenatore si sofferma sul lavoro della settimana appena trascorsa e sottolinea che “i ragazzi hanno spinto molto, sicuramente la prestazione di Milano ha aiutato in tal senso perché c’è stata una prestazione matura, di grandissima personalità, col piglio di chi ha voluto giocarsi la partita”. Per quanto riguarda gli avversari, invece, Maran alza il livello di guardia perché il Parma “ha fatto un mercato importante e ha delle ambizioni. È una squadra che ha dato problemi a tutte le avversarie, ha determinate caratteristiche, sa sporcare bene il gioco altrui. Una partita nella quale dovremo tirare fuori il meglio di noi, mettendoci grande attenzione e pazienza”. In porta giocherà Cragno. E non è detto che si ritorni alla difesa a quattro. “Questa settimana – ha svelato l’allenatore – abbiamo lavorato su entrambi i moduli, sia quello abituale a quattro che quello a tre, adottato domenica e che ci ha dato buone risposte. Dobbiamo avere la capacità di cambiare in corsa, sfruttare le due soluzioni. Il modulo a tre si può proporre tranquillamente anche in casa, a patto di interpretarlo in chiave propositiva come è successo a Milano”.