Il Cagliari licenzia Capozucca: non è più direttore sportivo dei rossoblù

C’è una prima vittima del momento non felice dei rossoblù nella serie cadetta, con una squadra teoricamente costruita per risalire presto in serie A. Con una nota stringata pubblicata sul sito ufficiale, il Cagliari annuncia di aver sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di direttore sportivo.



“Il club ringrazia il direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale”, si legge nella nota. In questo momento. Capozucca aveva lavorato nel Cagliari tra il 2017 e il 2017 e poi era tornato proprio l’anno scorso. La decisione è arrivata dopo la brutta sconfitta dei rossoblù in casa dell’Ascoli per 2 a 1.