Grande festa a Silanus per celebrare il fantino Dino Pes vincitore del Palio di Siena

Tutto pronto a Silanus per celebrare, il prossimo 1 novembre, il fantino Dino Pes, vincitore dell’ultimo prestigioso “Palio dell’Assunta” di Siena. Un’occasione speciale per onorare i suoi straordinari successi e per rimarcare l’importanza delle tradizioni sarde in un contesto storico e culturale di respiro internazionale.

L’evento, promosso dal Comune di Silanus in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Silanus, avrà inizio alle 17,30 nella palestra comunale, dove la comunità radunata per il campione rivivrà insieme a lui i bellissimi momenti della vittoria in Toscana e in cui si ripercorreranno le tappe della sua eccezionale carriera. A conclusione della serata, la famiglia Pes offrirà a tutti i presenti una cena conviviale, che si terrà in Piazza dei Mille.

“Dino Pes, ha saputo distinguersi in una delle competizioni equestri più antiche e prestigiose del mondo, regalando alla nostra comunità e alla Sardegna intera momenti di gioia e un grande motivo di orgoglio – afferma il Sindaco Gian Pietro Arca – Siamo molto felici di dedicargli questa festa, che vuole essere un tributo al suo straordinario talento, ma anche un’occasione per celebrare il legame profondo che unisce il nostro territorio al settore dell’ippica”.

“Vincere il Palio di Siena è stata un’esperienza indimenticabile, ma poter condividere questa vittoria con il mio paese rende tutto ancora più speciale. – afferma Dino Pes – La festa sarà per me un momento di condivisione e di gratitudine, per ricordare che ogni traguardo raggiunto è un po’ anche di chi mi ha sostenuto lungo il cammino. Questo riconoscimento non è solo mio, ma è un successo che appartiene anche alla mia famiglia, alla mia comunità e alla Sardegna”.