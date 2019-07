L’Italia vola ai quarti di finale dell’European ladies team championship. All’Is Molas Golf Resort le azzurre staccano il pass per la fase finale – con formula a eliminazione diretta – classificandosi al primo posto con 701 (343 358, -19) davanti alla Svezia campione in carica, seconda con 705 (-15). Domani le giocatrici, capitanate da Anna Roscio e guidate da Roberto Zappa, affronteranno l’Irlanda, ottava con 729 (+9).

Prima due incontri di doppio (foursome) poi, nel pomeriggio, cinque match singoli. In palio l’accesso alle semifinali. Tra le magnifiche otto oltre a Italia, Svezia e Irlanda anche Germania (terza con 716, -4), Scozia (quarta con 717, -3), Spagna (quinta con 721, +1), Danimarca (sesta con 725, +5) e Inghilterra (settima 726, +6). Fuori dalle big e nel secondo girone Slovenia (nona con 731 +11), Francia (decima con lo stesso punteggio della Slovenia), Finlandia (undicesima con 732, +12), Svizzera (dodicesima con 732 + 12), Repubblica Ceca (tredicesima con 733 +13), Austria (quattordicesima con 739 +19), Slovacchia (quindicesima con 740 + 20) e Russia (sedicesima con 747 +27). Nel terzo e ultimo gruppo Belgio (diciassettesimo con 749 +29), Olanda (diciottesima con 757 +37), Islanda (diciannovesima con 762 + 42) e Turchia (ventesima con 814 + 94).

In Sardegna il vento di maestrale ha messo a dura prova le venti nazionali in campo che hanno offerto comunque prodezze e spettacolo. Bella reazione della Svezia (ieri terza) che ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ottima la risposta delle azzurre che, con Alessia Nobilio, hanno firmato il terzo eagle dell’Italia nel torneo dopo i due realizzati nel round d’apertura dalla Fanali. L’urlo finale di Anna Zanusso dopo il putt per il par imbucato alla buca 9 ha certificato il primo posto dell’Italia. Gioia doppia per la Zanusso, fin qui terza top scorer del torneo con un totale di 137 (-7) colpi dietro solo alla svedese Frida Kinhult (seconda con 136, -8) e alla slovena Pia Babnik (prima con 135, -9). E ora il rush finale con gli incontri ad eliminazione diretta. L’European Ladies’ Team Championship entra nel vivo: l’Italia è tra le magnifiche otto che si contenderanno il titolo. “È stata una giornata emozionante – queste le parole della Zanusso -, che si è conclusa con quel putt che ha significato la nostra vittoria del girone. Ora sotto con l’Irlanda, possiamo e dobbiamo fare bene. Sono felicissima per il risultato personale ma ancora di più per quello raggiunto dalla squadra. Ora vogliamo la semifinale”.