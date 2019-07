Le golfiste svedesi conquistano la medaglia d’oro all’European ladies team championship. Le atlete scandinave hanno battuto in finale la Spagna per 5 a 2 sul prato del Golf resort di Is Molas a Pula, riconfermandosi, per il secondo anno di seguito, le più forti in Europa. Terzo posto, invece, per l’Italia che ha battuto la Germania (5-2) conquistando il terzo gradino del podio.

Per le atlete azzurre, capitanate da Anna Roscio (coordinatrice delle squadre nazionali femminili della Federazione italiana golf) e guidate da Roberto Zappa (Commissario tecnico delle squadre nazionali femminili, in Sardegna in veste di team advisor), si tratta di un risultato migliore rispetto al quarto posto ottenuto l’anno scorso.

Un risultato che permette di guardare al futuro con ottimismo: “Questo bronzo rappresenta una grande gioia – sottolinea Zappa – un grazie alle ragazze, sono state bravissime. Ripartiamo da un risultato importante ma non possiamo accontentarci, vogliamo l’oro e faremo di tutto per conquistarlo nel 2020”. Soddisfazione anche per la capitana, Anna Roscio, perché dopo la sconfitta con la Spagna nella semifinale, “le atlete sono state super, lavoreremo ancora più duramente per toglierci altre grandi soddisfazioni”.

In casa Svezia è la stella della squadra, Frida Kinhult, a commentare il primo posto: “Questo è un successo speciale, arrivato dopo un grande torneo. È stato bello imbucare il ‘putt’ che ci ha permesso di alzare al cielo il trofeo. Siamo felicissime e ora ci godiamo questo successo”.