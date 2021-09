Sarà Sant’Efisio a ispirare la neonata Natzionale Sarda di Calcio a 5, presentata ufficialmente nel punto vendita Eye Sport del Centro Commerciale Corte del Sole, che debutterà al trofeo internazionale Conifa (Confederation of Independent Football Associations) sabato 11 settembre a Sanremo, in Liguria.

La maglia ufficiale, targata Eye Sport, si ispira infatti al costume tradizionale di Cagliari. “Chi non ha ricordi della festa di Sant’Efisio, patrono del capoluogo sardo? Il martire rievoca la fine della pestilenza, auspicando un ritorno alla normalità dopo il periodo Covid, rappresentando anche un buon augurio per i prossimi impegni sportivi, sempre con l’intento di promuovere la Sardegna nel mondo”, ha sottolineatoAlessandro Ariu, Ceo dell’azienda di abbigliamento sportivo leader in Sardegna e sponsor tecnico.

All’incontro di presentazione hanno partecipato anche alcuni componenti della Natzionale di calcio a 11, tra cui il capitano Claudio Pani, quest’anno in forza alla Sigma Cagliari: “Noi abbiamo debuttatto nel 2019 con due amichevoli, di cui l’ultima, intensa e combattuta, contro la Corsica. Ricordo ancora quando abbiamo indossato la maglia della Sardegna per la prima volta, è stato veramente emozionante esordire e giocare per la propria terra. Non vediamo l’ora di ripartire”.

Dello stesso avviso il mister Vittorio Pusceddu: “A giugno 2021 non abbiamo potuto giocare gli Europei a causa della nuova ondata di contagi. L’obiettivo è prepararci per le competizioni europee del prossimo anno; stiamo programmando un ritiro per iniziare a conoscerci meglio e impostare il lavoro insieme”. Oltre alla foto di rito con le maglie nuove di zecca e la partecipazione, tra gli altri, del direttore generale della Natzionale di calcio Vittorio Sanna, c’è stata dunque anche la possibilità di incontrarsi e conoscersi tra i vari giocatori che partecipano al progetto delle Natzionali Sarde di Sport.

Non ha nascosto l’emozione il mister della nascente Natzionale di futsal, Chicco Cocco: “Ho accettato con molto entusiasmo, e anche i ragazzi, che militano in categorie di serie B e A2, hanno risposto con lo stesso spirito. Ci buttiamo subito in una competizione internazionale e siamo molto curiosi di capire quale sia il livello degli avversari. Il torneo di Sanremo tra l’altro ci dà la possibilità di accedere di diritto ai Mondiali, quindi avremo circa otto mesi per prepararci al meglio”.

Riparte dunque a vele spiegate l’attività sportiva della Fins (Federatzione Isport Natzionale Sardu), che ha da poco annunciato anche la nascita della Natzionale di Basket, di cui lo staff annuncerà nomi di rilievo nelle prossime settimane. Intanto, questo weekend si scende già in campo, con la rappresentativa maschile di calcio a 5 a rappresentare un’Isola appassionata di sport. L’esordio è previsto per sabato 11 settembre contro la Fc Tera Brigasca Labaj e in seconda battuta contro la Fa Isola d’Elba. Le partite saranno visibili in diretta streaming su www.wesport.it, media partner del torneo, mentre i canali social della Conifa (federazione internazionale di calcio fondata nel 2013 a cui partecipano oltre 60 squadre non affiliate alla Fifa) daranno ampia copertura mediatica all’evento.

Laura Fois