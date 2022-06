È uno studente sardo il nuovo campione nazionale dei 1000 metri

Cristian Ghironi è il nuovo campione nazionale Italiano dei 1000 metri. Cristian, alunno della 3° A dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas, ha conquistato il titolo il 30 maggio scorso alle finali Campionati studenteschi a Pescara. Il giovane studente di Mara ha conquistato l’oro con il tempo di 3’52’’ e 41 centesimi, lasciando alle spalle Federico Russo con 3’54’’ e 19 centesimi e Antonio Laruffa (3’57’’ e 99c).

“Quest’anno per via dell’emergenza covid non è stato semplice organizzare l’attività sportiva per il Centro Sportivo Studentesco – spiega il referente dell’Istituto, il professor, Gianluca Saba -. Dopo aver fatto i test iniziali, mi sono accorto che Cristian aveva delle potenzialità, quindi insieme abbiamo deciso di puntare sui 1000 metri (non essendoci quest’anno la corsa campestre). Per fortuna la nostra scuola ha tanto territorio, sicché è stato semplice spostarsi sugli allenamenti all’aperto. Cristian si allenava a scuola facendo i giri dell’uliveto, circa 800 metri a giro, per poi raggiungere i compagni. Ha mostrato subito ottima attitudine e propensione al sacrificio”.

“Vinta la fase regionale a Nuoro – prosegue Saba -, il gioco si faceva duro poiché si andava alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi a Pescara. Avevamo circa 1 mese di tempo per prepararci, sicché ho chiesto la collaborazione per questo periodo ad Arturo Zullo, società atletica Maracalagonis, dice risiede Cristian, per poter ulteriormente migliorare i suoi tempi. Abbiamo stabilito che si allenasse dal lunedì al venerdì per 4 settimane e i tempi son ulteriormente migliorati”.

Cristian ha effettuato una gara magistrale: “La gestione della gara era fondamentale e Cristian è stato un fenomeno – prosegue soddisfatto Saba -, ha fatto uno ‘strappo’ dopo il primo giro, sorprendendo tutti, anche me, e procurandosi un vantaggio che gli ha permesso di chiudere primo. Ringrazio personalmente Cristian Ghironi perché in questa settimana a Pescara ha trasmesso emozioni forti a me ed a tutta la delegazione Sarda, capitanata da Antonio Murgia e Marco Uselli (Capo Delegazione e Coordinatore USR Sardegna)”. In tutte le fasi è stata coinvolta a Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e i risultati sono omologati.