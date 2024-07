Dinamo, ecco il calendario della regular season 2024-2025: prima in casa con Scafati

È stato ufficializzato questa mattina il calendario ufficiale della regular season del campionato Lega Basket LBA 2024-2025. Per la Dinamo esordio casalingo il 29 settembre al PalaSerradimigni, contro Scafati. La prima trasferta stagionale invece sarà in casa dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano.

Quindi sfida a Napoli nella seconda partita in casa, alla 3° giornata del 13 ottobre: il 17 novembre appuntamento alla Segafredo Arena con la Virtus Bologna. Il 1° dicembre, dopo la sosta per la nazionale, al PalaSerradimigni ci sarà il ritorno di Trieste, promossa nella massima serie dopo un anno in A2. Dinamo in scena al Taliercio l’8 dicembre contro gli orogranata di coach Spahija, mentre nell’appuntamento pre natalizio – il 22 dicembre- sarà la Treviso di coach Vitucci a calcare il parquet di piazzale Segni. Ultima del 2024 a Cremona contro gli ex Cavina e Lacey, mentre la prima del 2025 sarà il 5 gennaio in casa contro Varese. Ultima giornata di andata il 12 gennaio in Sicilia, contro la neopromossa Trapani dell’ex Gentile. Nel girone di ritorno Milano e Bologna giocheranno al PalaSerradimigni rispettivamente il 26 gennaio e il 9 febbraio, prima della sosta Final Eight. Bendzius e compagni affronteranno Venezia in casa il 9 marzo mentre la regular season si chiuderà a Trieste l’11 maggio.

Prima dell’inizio del campionato la stagione prenderà il via con la Frecciarossa Supercoppa 2024 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sabato 21 e domenica 22 settembre. L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 11 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 12 gennaio. Confermato il format del calendario asimmetrico con il girone di ritorno diverso da quello di andata.

La Frecciarossa Final Eight 2025 di Coppa Italia si terrà invece a Torino dal 12 al 16 febbraio: a contendersi il trofeo saranno le prime otto squadre qualificate alla fine del girone di andata, il 12 gennaio. Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare.

Per quanto riguarda invece la stagione europea, si parte con il Qualification Round di Basketball Champions League, che si svolgerà ad Antalya dal 20 settembre.

Massimo Angelo Sechi