Calcio, è ufficiale: Ranieri torna al Cagliari dopo trent’anni. Contratto fino al 2025

“Bentornato, mister!”. Così si legge nel comunicato del Cagliari calcio che ha reso ufficiale l’ingaggio del tecnico romano Claudio Ranieri. L’allenatore ha firmato un contratto sino al 2025 e assumerà la guida tecnica della prima squadra dal primo gennaio. Top secret le cifre, ma si tratterebbe di una somma al di sopra della media per la serie B.

Si tratta di un ritorno gradito e sperato, fin dall’esonero di Liverani, soprattutto dai tifosi. L’allenatore romano proprio in Sardegna ha ottenuto i primi successi in carriera con due promozioni di fila dalla C alla serie A, più una coppa Italia serie C. Ricchissimo il suo curriculum, a partire dai primi trofei sulle panchine di Napoli e Fiorentina, alla Coppa del Re col Valencia, il suo primo trofeo all’estero. Alla guida del Chelsea ha raggiunto la semifinale di Champions league nel 2004. Lo stesso anno, di nuovo alla guida del Valencia, ha alzato al cielo la Supercoppa europea. Sulla sua strada anche Parma, Roma, Juventus, Inter, Monaco e la nazionale greca, prima della sua consacrazione definitiva tra i giganti dello sport, ancora in Inghilterra. Il 13 luglio 2015 stringe l’accordo con il Leicester city: partiti con l’obiettivo dichiarato della permanenza nella massima serie, il 10 aprile 2016 le “Foxes” si laureano campioni d’Inghilterra e Ranieri diventa per tutti “King” Claudio.

Ora il ritorno in rossoblù, “dove tutto ha avuto inizio”, come si legge nel comunicato del Cagliari, “per scrivere insieme un nuovo capitolo” di storia. Ma prima del suo ritorno c’è la gara contro il Cosenza, dove i rossoblù saranno guidati in panchina da Muzzi, il club manager.