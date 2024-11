CagliariRespira: sport, natura e comunità in movimento per la nuova edizione della mezza maratona

di Aurora Vinci

Una giornata di sport, natura e salute è quella prevista, a Cagliari, per domenica 1° dicembre. La 16esima edizione della Pan CagliariRespira, presentata questa mattina durante una conferenza stampa nella Sala del Retablo del Palazzo Civico, renderà la città protagonista di un’iniziativa che coinvolgerà circa 2.200 partecipanti.

La maratona, organizzata dal Cagliari Marathon Club, prevede un percorso di 21 chilometri che partirà da viale Diaz e attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo, per poi dirigersi verso il Poetto. Da lì i corridori raggiungeranno il parco di Molentargius e concluderanno la gara alla Fiera di Cagliari. Una sfida non solo sportiva, ma anche un’occasione per promuovere il territorio e il suo patrimonio paesaggistico.

“Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione unica per unire sport, turismo e rispetto per l’ambiente”, ha affermato per il Cagliari Marathon Club Ivan Onnis, che ha voluto ringraziare i 300 volontari per il loro fondamentale contributo.

Presente anche Luisa Giua Marassi, assessora comunale all’Ecologia urbana e verde pubblico, che ha dichiarato: “Eventi come CagliariRespira dimostrano le enormi potenzialità della nostra città come palcoscenico naturale per attività all’aperto”.

Anche Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, ha elogiato l’iniziativa: “Si tratta di un’iniziativa pedagogica e motivazionale – ha detto – coinvolgere bambini e bambine li fa sentire parte di qualcosa di importante, promuovendo valori sani fin dalla giovane età”.

Non solo sport e salute. Il presidente della Fidal Sardegna, Sergio Lai, ha sottolineato come la maratona rappresenti anche un invito a prendersi cura della città: “Sport e ambiente devono camminare insieme, e gare come questa ne sono la dimostrazione”.

L’evento, reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor come Pan, Ctm, UniCredit ed Ethic Sport, mira a evidenziare il ruolo di Cagliari come città aperta allo sport e a manifestazioni di questo livello. Con questa edizione, CagliariRespira si conferma non solo una gara, ma una vera e propria celebrazione dello sport, del benessere e della comunità.