Cagliari Urban Trail, al via le iscrizioni a tariffe agevolate fino all’Epifania iscrizioni a tari

Aperte le iscrizioni per l’11° Cagliari Urban Trail, l’evento che attraversa in notturna la città di Cagliari con una corsa competitiva e con una camminata non competitiva, e fino al 6 gennaio è possibile garantirsi un pettorale di gara a prezzo speciale: 16 euro per la Race, 10 per la Walk.

Organizzato dalla GLEsport nella città di Cagliari, sotto l’egida della UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS e con il patrocinio e contributo del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, l’evento tornerà infatti il 13 settembre 2025 con la classica formula: Race di 10 km e Walk di 5 km, fra luoghi storici, tipici e tra più suggestivi della città, su strade asfaltate, marciapiedi, giardini, scale e tratti fuoristrada.

Fino all’Epifania, il costo dell’iscrizione alla Race è di 16 euro per Tesserati Fidal / Runcard, Tesserati EPS e atleti stranieri. Dal 7 gennaio, la tariffa sarà di 18 euro fino al 30 giugno. Salirà poi leggermente per chi si iscrive entro il 31 luglio (20 euro) e l‘8 settembre (22 euro), mentre i “ritardatari” potranno aggiudicarsi eventuali residui pettorali per a 28 euro.

Costo dell’iscrizione a tariffa agevolata, fino al 6 gennaio, anche per la Walk: bastano infatti 10 euro per far parte della marea fluo che si muoverà, come da tradizione, fra Villanova, Stampace, Marina e Castello. Dal 7 gennaio al 30 giugno, il costo dell’iscrizione sarà di 12 euro, fino al 31 luglio salirà a 14 euro, fino all’8 settembre a 16 euro. Infine, per chi dovesse avere solo all’ultimo momento la certezza di poter partecipare, il costo del “pass” per Cagliari Urban Trail sarà di 18 euro.

Foto degli organizzatori: in attesa dello start al Bastione Saint Remy