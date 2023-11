Cagliari, un solo punto con il Monza. Rimpianto ma la squadra c’è

Un punto per ripartire dopo la sosta. Un po’ di delusione per chi sperava in una ripresa con il botto sull’onda delle altre gare vinte in casa con Frosinone e Genoa. Ma i due legni del Monza e Ranieri dicono che in questi casi bisogna anche sapersi accontentare. Dietro il Cagliari è nel gruppetto delle squadre in bilico. Non può stare tranquillo, ma è in piena corsa, lontano dalla situazione disperata di un mese fa. Bene per i rossoblù la sconfitte casalinga dell’Empoli con il Sassuolo e quella a Roma dell’Udinese: con il pari il Cagliari raggiunge proprio i toscani e si avvicina ai friulani, ora sopra di un solo punto.

L’unico rimpianto con il Monza è quello di non aver saputo approfittare di un primo tempo perfetto o quasi perfetto provando a “chiudere” la gara con un altro gol. Anche perché poi il Cagliari, in vantaggio, ricade nello stesso vizio: si abbassa, pensa di poter gestire il risultato aspettando gli avversari e smettendo di giocare. E poi prende il gol. È la sesta volta che la squadra rossoblù non riesce a capitalizzare una situazione di vantaggio. In due occasioni è stata anche sorpassata (Milan e Bologna), solo una volta (Genoa) poi è riuscita a vincere dopo il pari degli avversari. Una questione più psicologica che tattica: non è una richiesta di Ranieri quella di stare tutti dietro. Il mister per il momento ha parlato di “mancanza di lucidità nella gestione delle ripartenze”.

Ma è chiaro che si tratta di un fattore chiave per costruire la salvezza. A partire dalla prossima gara con la Lazio. Per la sfida all’Olimpico Ranieri cercherà di recuperare Nandez e forse anche Mancosu magari per un impiego part time. Le altre “piccole” stanno cercando di rimanere in serie A anche con risultati a sorpresa con le big. Ora tocca anche al Cagliari. Intanto settimana decisiva per il nuovo stadio: Comune e Cagliari erano andati in pressing per chiedere la formalizzazione della consegna dei 50 milioni della Regione previsti dall’accordo di programma. Tempo limite, 30 novembre. Altrimenti tutto rischierebbe di slittare di un anno. La Regione sembra ora intenzionata a procedere: firma prevista nei prossimi giorni.