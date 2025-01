Cagliari, il difensore slovacco Adam Obert rinnova coi rossoblù fino al 2029: “Mi sento sempre più integrato con la città”

Il difensore slovacco Adam Obert ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il Cagliari fino al 2029. Obert, classe 2002 e originario di Bratislava, è arrivato in Italia a soli 16 anni nelle giovanili della Sampdoria, per poi trasferirsi al Cagliari nell’estate del 2021. Quest’anno, contro il Lecce, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti.

“Le sensazioni, come per ogni rinnovo, sono sempre straordinarie – ha dichiarato il giocatore attraverso i canali ufficiali del club rossoblù -. Sono estremamente contento di rinnovare per la seconda volta con il Cagliari. Sento molta fiducia da parte della società e questo ne è la conferma. È la mia quarta stagione qui e sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo, sia con i compagni, che con lo staff e il club. Più passa il tempo, più mi sento integrato con la città, la maglia e i nostri fantastici tifosi”.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida di lunedì alla Unipol Domus contro la Lazio. Sotto la guida di mister Nicola, i giocatori sono al lavoro nel centro sportivo di Assemini. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Bonato è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il principale obiettivo resta Cyriel Dessers, attualmente in forza ai Rangers, ma il club segue con interesse anche Christian Kouamé della Fiorentina. Dopo la cessione di Paulo Azzi alla Cremonese, resta viva la pista che porta all’esterno della Cremonese Dennis Johnsen. Nonostante alcune richieste, il centrocampista Antoine Makoumbou dovrebbe restare a Cagliari per il resto della stagione.