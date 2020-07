Al dodicesimo minuto il Cholito Simeone ha superato Sportiello con uno stupendo tiro a giro. Un eurogol che avrebbe fatto tremare la sardegna Arena, se ci fosse stato il pubblico ad assistere a Cagliari-Atalanta. Ma la grande gioia è durata poco perché il Var ha stabilito che un precedente tocco involontario con la mano dell’attaccante rossoblù aveva inficiato tutta l’azione rendendo vana la sua prodezza. Un brutto colpo, assurdo e difficile da digerire, che un quarto d’ora dopo è stato seguito dall’espulsione del baby Carboni, colpevole di aver steso Malinovskyi in area, e dall’imparabile rigore di Muriel. Davanti alla trabordante Atalanta di questa stagione c’era il rischio che la partita finisse in goleada ma i rossoblù in dieci hanno tenuto botta fino alla fine, cercando pure il colpo del pareggio nel finale.

Per la squadra di Zenga è stata comunque una buona prestazione anche se, per come stavano andando le cose, c’è stato pure il sogno di passare dal rischio-goleada a un preziosissimo punticino. Così non è stato, con l’Atalanta che è scesa in campo con alcune seconde linee ma è riuscita a portare a casa l’ottava vittoria consecutiva che l’ha portata a solo un punto di distanza dal terzo posto dell’Inter. La gara era circondata da un clima di fairplay perché sui social il Cagliari aveva mostrato la vicinanza della società e dei suoi tifosi ai bergamaschi che hanno subito con violenza gli effetti del coronavirus. Anche sui cartelloni luminosi della Sardegna Arena chiusa al pubblico è comparsa la scritta “Uniti nel ricordo delle vittime”, con i loghi di entrambe le squadre.

Con questa sconfitta il Cagliari scende all’undicesimo posto, superato da Sassuolo e Bologna, ma i rossoblù non hanno tempo per fermarsi a rimpiangere per l’eurogol annullato perché mercoledì torneranno in campo contro la Fiorentina e domenica ospiteranno il Lecce: due partite preziose per mantenere le distanze dalla parte bassa della classifica. E, magari, per tornare a guardare da vicino quella alta.

M.Z.

[foto: CagliariCalcio]