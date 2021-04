Un’altra sfida delicata per il Cagliari che, dopo le vittorie con Parma e Udinese, prova a centrare il terzo successo contro la Roma. Fischio di inizio domenica alle 18 alla Sardegna Arena, impegno che i rossoblù dovranno affrontare senza Nainggolan, uno degli uomini più importanti in chiave cavalcata salvezza. Il mister Leonardo Semplici prepara le soluzioni alternative perché “l’assenza di Radja è importante, ma sono certo che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Ho una buona rosa a disposizione e sono sereno”.

Ancora presto per sbilanciarsi, però, perché “per quel che riguarda l’aspetto tattico valuteremo la condizione dei ragazzi: due partite in una settimana per una squadra nella nostra situazione non sono poche, dobbiamo capire chi riuscirà a recuperare e quanto gli undici iniziali potranno dare il loro contributo iniziale. In questo momento è importante l’aspetto fisico ma anche quello mentale. Abbiamo cercato di dare respiro in allenamento ai giocatori impiegati nelle due gare, domani farò le mie scelte”.

Semplici, inoltre, rimanda al mittente qualsiasi ipotesi di una Roma deconcentrata e con la testa alla semifinale di Europa League: “Sono sicuro che tengono anche al campionato. Contro l’Atalanta hanno giocato un’ottima partita, contro una grande squadra”.