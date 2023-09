Basket, la Dinamo in emergenza infortuni affronta il Napoli

Il campionato della Dinamo Banco di Sardegna inizia con l’emergenza infortuni. Nella prima gara in programma domenica alle 17,30 al PalaSerradimigni contro Napoli, coach Bucchi dovrà fare a meno degli infortunati Tyree e Charalampopoulos, Raspino è in forse e il centro italo senegalese Ousmane Diop, most improved player di LBA della passata stagione, sarà a mezzo servizio, al rientro anche lui da un problema muscolare che gli ha fatto saltare l’ultima fase della preseason.

Altra incognita per i biancoblu sarà l’inserimento della stella ex Nba Alfonzo McKinnie, arrivato a Sassari solo da una settimana per sostituire l’infortunato Eimantas Bendzius: l’ala statunitense è a disposizione di Bucchi, ma è pacifico che non ha ancora assimilato gli schemi della squadra. Il coach dei sassaresi, però, ha fiducia nei suoi: “Mi aspetto un grande pubblico, tanti tifosi, molto entusiasmo, tanto supporto perché ne abbiamo bisogno, questa squadra se lo merita per come si sta allenando e trasmettere loro passione sulla scia di quanto fatto la passata stagione”, ha dichiarato nella conferenza di presentazione della partita.

“”Avendo tanti infortuni, un saluto di cuore a Bendzius, in questo momento Alfonzo coprirà il suo ruolo e quello di ala piccola dove siamo più scoperti, ieri ha già fatto un buon allenamento, ha esperienza, sa giocare a pallacanestro, abbiamo parlato di tutto, porterà anche molta energia che ci serve”, ha concluso il coach.