Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha deciso di lasciare a casa Alessio Cragno: il portiere del Cagliari non andrà agli Europei. Dopo averlo fatto giocare titolare nell’amichevole alla Sardegna Arena con San Marino, oggi l’ex campione della Samp ha comunicato i 28 nomi (che saranno ridotti a 26 entro le 24 di martedì) di chi dovrà vestire la maglia azzurra agli Europei e nell’elenco non figura il numero uno del Cagliari. Un brutto regalo per la società rossoblù che proprio oggi festeggia i 101 anni dalla sua fondazione. Dopo la positività al Covid arrivata proprio durante l’esperienza azzurra, il portiere rossoblù ha disputato un ottimo finale di stagione contribuendo in modo determinante al difficile traguardo della salvezza, ma l’impegno del portiere di Fiesole, che compirà 27 anni proprio durante gli Europei, non è bastato a conquistare un posto nella delegazione azzurra.

Ecco la prima lista dei convocati, di cui fanno comunque parte i due sardi Barella e Sirigu. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Torino); difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma) e Rafael Toloi (Atalanta); centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli) e Matteo Politano (Napoli).