“Una priorità”. Così ha definito la Zona economica speciale in Sardegna il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, oggi in occasione della cabina di regia Zes che si è riunita a Palazzo Chigi. “Siamo in dirittura d’arrivo – sono state le parole dell’esponente del governo Conte – attendiamo solo il parere del ministero dell’Economia”. Il piano strategico della Sardegna è pronto dal novembre del 2018. Da allora proprio il Mef ha chiesto una serie di integrazioni che la Regione ha provveduto a inviare. Quella sarda sarà una zona “a rete” che includerà i sei porti di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia, Tortolì-Arbatax con le rispettive zone retroportuali. In tutto, 2.770 ettari.

Oggi alla cabina di regia a Roma ha partecipato anche Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. “Abbiamo riscontrato un ennesimo gesto di attenzione e ci auguriamo che dia risultati in tempi rapidi”, ha detto. In ogni caso, mancando ancora tempi certi per l’istituzione della Zes, “siamo pronti a procedere con la call per il nuovo terminalista del Porto Canale di Cagliari“. Provenzano sarà a Cagliari martedì 26 novembre per inaugurare il primo corso in Sardegna della Scuola di politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. In quell’occasione potrebbe avere ulteriori novità sull’iter di istituzione della Zes. L’incontro è in programma alle 16 nell’Aula Baffi dell’Università di Cagliari.