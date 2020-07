In Sardegna si potrà riniziare a giocare a calcetto: dalla Regione arriva il via libera alla ripresa degli sport di contatto e di squadra. Lo stabilisce l’ordinanza numero 30 del 4 luglio 2020 del presidente della Giunta, Christian Solinas, che definisce anche le regole di comportamento in linea con le misure di prevenzione e di contrasto al Covid-19.

Innanzitutto, l’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni e sintomi (come febbre, tosse, difficoltà respiratoria,

alterazione di gusto e olfatto) da almeno tre giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura superiore 37.5 gradi centigradi non sarà consentito l’accesso. Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva ( atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.

Per quanto riguarda le altre misure di prevenzione, oltre alle regole di comportamento già previste nella quotidianità, si chiede il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline. Ancora: regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.